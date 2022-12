Lionel Messi tuvo una fantástica actuación ante Croacia, siendo la gran figura de la Selección Argentina que clasificó a la final del Mundial de Qatar 2022 y sus seguidores sueñan con verlo campeón del mundo.

Tras finalizar el juego ante los croatas, el crack estuvo en la zona mixta hablando con la prensa, allí se vivió un momento muy emotivo con la periodista Sofía Martínez de la TV Pública, la cual no desaprovechó la oportunidad para dedicarle unas emotivas palabras al '10'.

'Sofi' cogió cara a cara a 'Lío' y le agradeció por hacer emocionar a los argentinos y por todo lo que ha generado en su país

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta: se viene una final del mundo y, si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos”, dijo la periodista inicialmente.

Y después agregó: "No hay nene que no tenga tu remera, ya sea la original o la trucha o la inventada, la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie.

Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso, ya lo tenés. Así que gracias, capitán".

La declaración de Martínez a Messi generaron muchos halagos, ya que hizo emocionar al futbolista, el cual dejó ver en su cara la alegría que sentía por las bellas palabras recibidas.

Aquí el video: