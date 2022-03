Germán Ezequiel Cano fue una de las grandes figuras del Fluminense de Brasil que eliminó a Millonarios de la Copa Conmebol Libertadores, es por esto que muchos volvieron hablar del argentino y su vínculo con Colombia.

El atacante con pasado en el Independiente Medellín y el Deportivo Pereira fue entrevistado en el canal ESPN, y allí fue consultado sobre la posibilidad de ser convocado a la Selección Colombia, un tema del que se habló mucho en el pasado.

Cano contó que hizo los trámites para nacionalizarse colombiano, pero le faltaron algunos meses para poder completar el trámite, debido a que se tuvo que ir al Vasco da Gama de Brasil.

“En Colombia la prensa ha hablado bastante de lo de mi nacionalidad para poder hacerme colombiano. Pero no se pudo dar porque me vine para Brasil. Hice los trámites para poder nacionalizarme y no ocupar cupo de extranjero cuando estaba en Colombia en 2018. Tenía que estar dos años enteros en el país para poder nacionalizarme. Estuve año y medio, me quedaban seis meses y me tocó venirme a Brasil por una oferta del Vasco que no pude rechazar”, dijo el atacante.

Germán no ocultó su deseo de poder jugar en la Selección Argentina, pero también mostró su interés con vestir la ‘tricolor’.

“Son cosas que hacen parte del fútbol, uno nunca sabe cómo se puedan dar las cosas. Quién sabe si acá meto 50 goles y me llaman. Uno nunca pierde las esperanzas”, dijo el atacante del ‘Flu’.

Aquí el video con las declaraciones de Cano sobre su deseo de vestir la camiseta de Colombia: