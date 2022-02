Andrea Guerrero ha sido una de las periodistas que más ha defendido a los jugadores de la Selección Colombia a lo largo de la Eliminatorias, es por esto que ahora se hizo una autocrítica por esto y hasta se echó la culpa por la casi eliminación de la ‘tricolor’.

La presentadora del canal Win Sports aseguró que ella tiene culpa por haber sido tan permisiva con los jugadores y haberlos defendido en las diferentes circunstancias.

“Yo asumo mi responsabilidad, yo tengo responsabilidad en este paquete... también. Yo los he mimado, los he consentido, a todo lo que dicen sobre ellos digo que es una persecución, que pobrecitos”, dijo Andrea en Win.

Guerrero se mostró muy decepcionada con los futbolistas de la ‘tricolor’, tanto así que afirmó sentirse usada por la actitud que expresaron ante Argentina.

“No digo que hay que darles la espalda, pero sí ser realistas. Yo me monto y todo, parecía que trabajara en ‘Picardías’ recreándolos a ver qué hacían. Me siento usada porque no hay derecho a la actitud en ese Argentina Vs Colombia, más allá de lo futbolístico”.

Aquí el video de Andrea Guerrero culpándose por la casi eliminación de Colombia: