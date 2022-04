Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más polémicos de Colombia, esto por sus ácidas críticas con algunos personajes del fútbol y por las posturas políticas que generan en muchas ocasiones controversia, pero lo anterior no le quita su gran experiencia en los medios de comunicación, la cual fue reconocida hace pocos días.

Vélez fue condecorado por cumplir 50 años en el periodismo y es este contexto le concedió una entrevista a Semana, allí confesó el momento cuando tuvo cara a cara a James Rodríguez y le dijo un par de lo que para él eran verdades.

“Simplemente digo lo que tengo que decir, esto no es de sentimientos. No tengo que querer a nadie, salvo a mi mujer, mis hijos, mi vida y algunos amigos. Lo demás es un juicio riguroso. Me di el lujo de decírselo en la cara a James”, dijo inicialmente Carlos Antonio.

Posteriormente afirmó que le comentó al ‘10’ que él era el problema y no los técnicos: “Él me atendió muy querido, hablamos un largo rato. Él sabía que yo era su crítico y le dije: ‘Cuando una persona tiene inconvenientes con Benítez, Zidane y Ranieri, el problema no es el jefe. El problema es uno. Piénselo’”, contó el comentarista del canal Win Sports.

Y después agregó: “Hombre, creo que ‘Zizou’ está haciendo lo correcto porque usted no ha cumplido. Aquí el nivel es otro. El talento en esos equipos de fútbol es un tema marginal”.

Aquí el video de Carlos Antonio Vélez contando el momento cuando tuvo cara a cara a James: