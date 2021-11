Carlos Antonio Vélez no se demoró en pegarle a Rueda por el llamado a James

El pasado miércoles, la Selección Colombia anunció los 28 convocados para la próxima doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana contra Brasil y Paraguay y para nadie es un secreto que la noticia más importantes es el regreso de James Rodríguez, quien vuelve tras más de un año de no ser tenido en cuenta para el equipo nacional.

A pesar de que hay una gran parte de la hinchada de la tricolor que está de acuerdo con el llamado del '10', hay quienes no les gustó para nada y el líder de esa opinión ha sido Carlos Antonio Vélez, periodista que el múltiples ocasiones ha señalado la inconveniencia de tener a James entre los convocados de la Selección.

Primero, aseguró que básicamente el llamado del jugador del Al-Rayyan es una imposición: "Por información que no estoy autorizado a reproducir, percibí que había que meterlo así fuera a los empujones… No hay un convencimiento, pero había que zafar del problema de una vez porque hay muchos intereses".

Y luego apuntó en contra del sucesi de James en el que fue expulsado por agredir al juez del partido: “¿Es decente llamar a un jugador que agredió a un árbitro y que se burló de él, es normal premiar con una selección a un jugador que por importante que sea está suspendido? ¿Suspendido hay que llamarlo? Esa es la parte que a mí no me cuadra. Ni siquiera está al 100 % y lo ha dicho Laurent Blanc, su técnico en el Al Rayyan".

Finalmente, afirmó que hoy la Selección está invicta y clasificada, así que el ingreso de nuevos jugadores a este ciclo, como James, no deben afectar esto: Vuelve a la selección James. Arango, Gómez y Cantillo entre otros, engrosarán la nómina... Por si acaso y no lo saben estamos invictos y clasificados... (no la vayan a embarrar)", fue el mensaje que dejó Vélez.