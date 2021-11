James Rodríguez se vio envuelto en una polémica por presuntamente haberle hecho un feo gesto al asistente técnico Bernardo Redín, es por esto que el periodista Carlos Antonio Vélez criticó fuertemente al volante y le exigió que se excusará públicamente con el miembro del cuerpo técnico.

En la sección ‘Palabras Mayores’ de su programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2, Vélez llamó “bravucón" y “soberbio” al futbolista del Al Rayyan por la actitud que tuvo con Redín.

“Le voy a pedir a don James Rodríguez que se excuse públicamente por la bravuconada y soberbia contra el miembro del cuerpo técnico, Bernardo Redín. Si en su momento, cuando publicó una carta agresiva contra el cuerpo técnico porque no lo convocaba en atención a que no estaba en buena forma física, y después de tuvo que retractarse, de manera decente y respetuosa, haga ahora lo correcto”, dijo Carlos Antonio.

El también periodista de Win Sports aseguró que él vio cuando James tuvo el mal gesto de no saludar a Bernardo, por lo que pidió a los 'defensores' del jugador que no se vayan a molestar por su pedido.

“Tú que vendes tan bien tu imagen, aprovecha para hacer una nueva venta. Simplemente una solicitud, no se vayan a molestar todos los franeleros. Simplemente estoy pidiendo y solicitando, respetuosamente, que se cumpla con eso. No hay derecho, así estén equivocados los señores del cuerpo técnico, a que se les rechace de esa manera violenta y maleducada. Ese no es un buen ejemplo para los muchachos”, concluyó.

Aquí las palabras de Carlos Antonio para James a partir del minuto 7:43: