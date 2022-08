Cuestionan que James pueda ser convocado: “La Selección Colombia no es una clínica para James”

James Rodríguez está en el ojo del huracán por nuevamente lesionarse y completar más de cinco meses sin jugar un partido oficial con su club, es por esto que muchos cuestionan que sea convocado a la Selección Colombia.

El periodista Carlos Antonio Vélez, le dio con todo al '10' y la posibilidad de ser convocado a la 'tricolor', afirmando que la Selección no es una clínica para recuperarlo.

"Vamos a tener problemas por James, porque en cualquier momento va a intentar recuperarlo como si esto fuera una clínica", dijo Vélez en la emisora Antena 2.

Carlos Antonio aseguró que el llegar a la Selección Colombia debe ser una distinción para el que está compitiendo, no se puede llevar solamente por el nombre.

"El que esté andando bien, activo, compitiendo y que sea útil debe llegar a la selección nacional. Es una distinción. Aquí no se puede venir por nombre, por pasado, por historia porque fue bueno hace 20 años. Me da pena, pero las selecciones no pueden ser un clan", afirmó el periodista deportivo.