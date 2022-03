Duro para el bolsillo: las millonarias pérdidas de Colombia por no ir al Mundial

Este martes finalmente se cristalizó la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022 y tras ir a dos mundiales consecutivos, ahora el país tendrá que volver a ver la cita orbital por televisión. Culpables hay muchos, pero los grandes afectados por la no clasificación están lejos del ámbito deportivo.

Además de la vergüenza deportiva, ahora la Federación Colombiana de Fútbol perderá la suma de 10 millones de dólares ya que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) dio a conocer el presupuesto general estipulado para la Copa del Mundo es de US$1.696 millones y para cada clasificado se le daría un 2,3%, según explicó el medio Agencia de Periodismo Investigativo.

Pero lo grave no está en la situación de los directivos o jugadores, si no en el comercio colombiano que se ve afectado. Los datos de Fenalco son letales: el país dejará de recibir al menos 1,5 billones de pesos por cuenta de la eliminación del equipo y, además, se estima que serían 3 billones de pesos los que se dejarán de mover en la economía nacional.

"Los reportes de los bares y restaurantes durante la época de los Mundiales de Brasil y Rusia indican que hubo un aumento en sus ingresos entre un 30 por ciento y un 40 por ciento, en comparación con iguales períodos de los años inmediatamente anteriores", aseguran desde Fenalco.

Así pues, la tristeza no solo será en el ámbito deportivo sino también en lo económico, lo cual será muy difícil de recuperar y, como es costumbre, los afectados no están del lado de la cancha, si no afuera de ella.