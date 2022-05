El periodista Carlos Antonio Vélez reveló que en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tenían tres nombres como los principales candidatos para llegar a la Selección Colombia, pero solamente contó dos nombres de ellos.

El periodista había indicado que Néstor Lorenzo y Matías Almeida eran dos de los candidatos, pero del tercero no quiso dar el nombre porque va a dirigir a una Selección en el Mundial de Qatar 2022.

Pues Carlos Antonio volvió a hablar del tema en el su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2, allí descartó que el tercer candidato sea el brasilero Tite, del cual muchos especulaban era el otro nombre.

"El señor X no es Tite. Hasta allá no se pude. Es muy difícil, esa gente gana mucho dinero. Tite suelta Brasil y se va para la Premier League. Esas platas no se manejan aquí, es imposible", afirmó el comentarista.

Aunque no dio el nombre del técnico, Vélez dio detalles de cómo sería el arreglo económico de la FCF con dicho entrenador.

"Hay unos juegos económicos, ajustes económicos que podrán estirar los recursos para traer a ese señor X y de pronto unos bonos por objetivos que son muy usados en Europa", sentenció.