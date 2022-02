Radamel Falcao García rompió el silencio y se refirió a la supuesta pelea que tuvo con James Rodríguez después del partido por Eliminatoria ante Perú, en donde se dijo que se había dicho de todo.

Pues el ‘Tigre’ habló del tema y además de desmentir un cruce con el ‘10’, criticó que se inventen este tipo de historias, ya que ellos en ningún momento se están quitando la responsabilidad por la crisis de la Selección Colombia.

“Inventar cosas para poner la atención sobre los jugadores no me parece lo correcto. Nosotros, los jugadores, somos los primeros en aceptar la responsabilidad que tenemos. Pero, de ahí a inventar cosas, me parece un juego sucio y no vale la pena”, dijo Radamel en una entrevista en DirecTV.

El goleador ‘cafetero’ contó que ni siquiera hubo algún reclamo con Rodríguez y que lo que se hizo al inventar este tipo de historias por parte de la prensa es juego sucio.

“Con James tenemos una relación de muchísimos años y nos llevamos bien. Es que, ni que nos hubiéramos peleado o discutido. Porque en el fútbol se discute, pero ni hubo eso. Me parece un juego muy sucio poner la atención en los jugadores, cuando nosotros somos los primeros en reconocer que somos los responsables. No estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad y no hay necesidad de ese juego sucio”.

Finalmente, Falcao fue tajante y criticó que este tipo de situaciones es sucio y bajo, algo a lo que no hay que recurrir para responsabilizarlos por el momento que vive la Selección.

“Quedan dos partidos muy importantes y responsabilidades tenemos todos. En el momento que se termine la eliminatoria es cuando se debe hacer ese análisis, y decir quién continúa, quién no, nuevo proceso, jugadores. Pero, mientras tanto, evadir responsabilidades y poner el foco sobre los jugadores, me parece demasiado bajo y sucio”.

Aquí el video con las palabras de Falcao: