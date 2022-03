Freddy Rincón ha sido uno de los exjugadores que trabaja en medios de comunicación que más crítico se ha mostrado con la Selección Colombia y con el futbolista James Rodríguez.

En el programa ‘Saque’ Largo’ del canal Win Sports en la previa al duelo ante Bolivia, Freddy volvió a apuntar contra el ‘10’ y también le pegó a los que defienden al futbolista del Al Rayyan asegurando que "ustedes están casados con James y yo respeto su matrimonio".

Los principales argumentos de Rincón para no querer a Rodríguez es que no ayuda a defender y "no me caso con alguien que no veo bien, entre Quintero y James, veo en mejor forma a Quintero".

Finalmente, James fue titular ante los bolivianos y tuvo un aceptable rendimiento, ayudando al equipo y por momentos liderando el ataque del juego que terminó en victoria para el equipo ‘cafetero’.

Aquí el video de Freddy Rincón pegándole a James Rodríguez: