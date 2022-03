Freddy Rincón ha sido uno de los exfutbolistas que trabaja en medios de comunicación que más crítico se ha mostrado con la dirigencia del fútbol colombiano, cuerpo técnico y jugadores, es por esto que tras la eliminación de la Selección explotó nuevamente contra ellos.

En el programa ‘Lo mejor de la fecha’ del canal Win Sports, Rincón apuntó contra los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, de los que aseguró tienen el fútbol colombiano en unidad de cuidados intensivos.

“Aquí sale todo el mundo, los directivos quedan y sigue las cosas normalmente. El fútbol de Colombia está en UCI”, dijo Freddy en medio de la molestia por la eliminación de la ‘tricolor’.

Pero el ya retirado futbolista le volvió a dar con todo al volante James Rodríguez, del que afirmó no debió ser más convocado a la Selección.

“Las cosas hay que llamarlo por su nombre, no soy amigo de James, no lo conozco y lo dije, para la Selección Colombia no debió ser llamado", comentó Freddy.

Aquí el video de algunas de las palabras de Rincón: