El referente del equipo Sub 20 se refirió a las palabras del entrenador sobre el jugador de Nacional.

La Selección Colombia Sub 20 sigue siendo noticia pese a la clasificación al Mundial de Indonesia que se disputará a mitad de año. El entrenador, Héctor Cárdenas, fue noticia en días anteriores por sus declaraciones sobre Tomas Ángel, jugador de Atlético Nacional que no fue convocado para el campeonato que se llevó a cabo en nuestro país.

El estratega insinuó que no llevó al jugador insinuando mala convivencia dentro del grupo. El primero que salió a desmentirlo fue el mismo delantero que contundentemente dijo “es mentira, cualquier jugador de la Selección puede decir la calidad de persona que soy”. Otro de los que le salió al paso fue Daniel Luna, quien desde Alemania le habló al VBar sobre el tema, desmintiendo también las palabras de Cárdenas.

“Con Tomás nunca hemos tenido ningún problema, en lo personal fui muy cerca a él, es una gran persona, un excelente ser humano y jugador, no sé qué pase con él y ni me importan las razones de lo que pase con él y la Selección Colombia, ya son temas que a nosotros no nos incumben, nunca tuvimos problemas con él” ,aseguró Luna.

Lo cierto es que se viene la Copa del Mundo y se ve cada vez más lejana la posibilidad de ver a Tomás Ángel vestido con la 'tricolor'. Por ahora las opciones pasan en Hurtado Cabezas, Caraballo y el mismo Durán.