Hugo Rodallega no para de ser gran figura del Bahía de Brasil con seis goles convertidos en lo que va del año 2022, lo que ha generado que muchos lo pidan para ser tenido en cuenta en la próxima convocatoria de la Selección Colombia.

Pues precisamente sobre el tema ‘Hugol’ metió un ‘picante’ mensaje desde su cuenta de Twitter, en donde muchos aseguran que el delantero irónicamente aseguró que no tiene plata para pagar para que lo convoquen a la Selección Colombia.

“Me encanta leer o escuchar que no es meritorio lo que se hace chicos por más que hablen o no hablen plata no hay”, publicó Rodallega en la red social del pajarito, junto unos emojis con caras de risas.

La publicación generó muchas interpretaciones, pero muchos ligaron el mensaje del atacante con la ‘tricolor’ y su molestia por no ser convocado, siendo uno de los futbolistas colombianos en el exterior con mejor rendimiento en lo que va de la presente temporada.