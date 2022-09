Hernán Darío Gómez es uno de los entrenadores más experimentados del futbol colombiano y muy respetado por su gran trayectoria en el ámbito de clubes y selecciones, por lo que es frecuentemente consultado por los medios de comunicación por la Selección Colombia.

El 'Bolillo' fue invitado al programa 'F360' del canal ESPN, allí fue consultado sobre los futbolistas de la 'tricolor', en donde tuvo un fuerte desencuentro con la periodista Lizeth Durán.

Gómez aseguró que en varias jugadas a lo largo de la Eliminatoria, Colombia no tuvo la suerte concretarlas en gol y por eso no se fue al Mundial, quitándole responsabilidad a los futbolistas,

"¡No! Yo digo que Colombia se quedó, no por el técnico ni los jugadores, sino por malos momentos. O en la vida, habría que buscar qué está fallando".

A lo que Durán se mostró en contra y aseguró que los futbolistas eran responsables, fue ahí cuando Hernán Darío se molestó y afirmó que ella no había jugado fútbol.

"¿No? ¿Pero vos qué jugaste, pues?.. Si vos me decís a mí que Borja mete ese gol contra Péru, Colombia va al Mundial", a lo que 'Liche' respondió: "Profe, entiendo lo que usted dice. Está bien, yo no jugué fútbol. Yo me dedico a analizarlo desde mi perspectiva, desde cómo lo siento y me preparo para eso".

Finalmente, 'Bolillo' fue más fuerte y le dijo a Lizeth que ella no era de fútbol: "Yo sé. Te preparas, lees y te informas, porque veo que estás muy informada. Pero hay que ser del fútbol para entender esto y ahí hay tres hombres que son del fútbol. Yo sé que hablas bien, estudias y todo lo que quieras".

Aquí el video del acalorado ida y vuelta entre el 'Bolillo' y 'Liche':