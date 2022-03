El periodista no se guardó nada y le dio con todo al mediocampista del Al Rayyan.

Iván Mejía durísimo contra James Rodríguez: “Hoy no eres valioso para el futuro”

James Rodríguez habló tras la eliminación de la Selección Colombia de las Eliminatorias y dejó en vilo su continuidad en el equipo, pero en medio de las palabras del ’10’ el retirado periodista Iván Mejía le comentó con todo al futbolista del Al Rayyan.

Mejía le hizo un comentario a James en su cuenta de Twitter, en donde no tuvo piedad con el ‘10’ y le pidió que se preparara físicamente, le pidió que dejara de actuar como estrella, ser buen compañero y remató asegurando que no es valioso para el futuro de la ‘tricolor’.

“Prepárate físicamente para correr, presionar y jugar 50 % más rápido. Olvídate del complejo de estrellita y aprende a ser buen compañero y mejor alumno. Intenta jugar en un fútbol de alto nivel y no en donde no eres nadie. Fuiste... hoy no eres valioso para el futuro”, fueron las duras letras de Iván para Rodríguez.

Las palabras de Mejía generaron una gran polémica, ya que muchos de sus seguidores apoyaron lo dicho contra James, pero otros aseguraron que fue muy duro con el futbolista que aún le puede aportar cosas a la Selección.

Lo cierto es que Rodríguez dejó en total incertidumbre su continuidad con Colombia, tema que dará mucho de qué hablar en los próximos meses.