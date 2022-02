Uno de los momentos más polémicos que dejó la última doble jornada de las Eliminatorias fue cuando James Rodríguez no aguantó las rechiflas de los hinchas de la Selección Colombia después de la derrota ante Perú, y la emprendió contra los aficionados.

El ‘10’ del Al Rayyan se refirió al momento y por qué tuvo esa reacción con los fanáticos, indicando que le molestó que los pitaran, ya que el equipo había jugado un buen partido.

“Para mí, contra Perú, jugamos un excelente partido, creando chances, haciendo opciones y jugando bien. Que no se pudo concretar es otra cosa. La gente tiene que ver el esfuerzo que hicimos en ese partido. Hicimos un esfuerzo grande, corrimos y luchamos hasta el final. Todos esos pitidos fueron lo que me lastimaron”, dijo el jugador en la plataforma Twitch.

James indicó que él se critica cuando no tiene un buen partido, pero ante los peruanos jugó bien y por eso le molestó que lo chiflaran.

“Yo soy el primero, si tenemos un partido malo, que me piten, me silben y todo lo que quieran. Que me digan de todo. Pero el partido fue bueno, tanto en lo personal, como el equipo. Pero son cosas que pasan. En Barranquilla hay momentos en los que nos han apoyado mucho y hay otros que no. Es lo más normal. Es una relación entre los jugadores y los hinchas, no siempre tiene que estar bien.

Asumimos las responsabilidades porque ya somos grandes. Cuando las cosas no van bien, lo asumimos. Pero le hemos dado muchas alegrías a toda la gente que ha confiado en nosotros. Trabajaremos para darles muchas más alegrías y ya está, tema atrás”.

Aquí el video con las palabras de James hablando de su reacción con los hinchas: