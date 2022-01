James Rodríguez está nuevamente en el ojo del huracán por la actitud que tuvo y el fuerte cruce con los hinchas de la Selección Colombia tras finalizar el juego que terminó en derrota ante Perú.

Pues el jugador un día después de finalizar el encuentro se volvió a pronunciar por medio de sus redes sociales, enviando un contundente mensaje de apoyo a sus compañeros de equipo y mostrando su fe en que Colombia consiga la clasificación al Mundial de Catar.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final, siempre entregando el alma”, publicó el ‘10’ de Colombia.

Ahora James y la Selección Colombia se encuentran en territorio argentino para enfrentar al equipo ‘albiceleste’, en lo que será un duelo definitivo para los dirigidos por el entrenador Reinaldo Rueda en la intención de mantener las aspiraciones vivas de clasificar a la Copa del Mundo.