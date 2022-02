El futbolista de River no le hizo el quite al espinoso tema de la ‘tricolor’.

Uno de los que se extrañó mucho en los últimos juegos de la Selección Colombia fue el mediocampista Juan Fernando Quintero, que por lesión no pudo estar, pero de igual manera se pronunció sobre el momento que vive el equipo ‘cafetero’.

‘Juanfer’ habló después del partido amistoso entre River Plate vs Vélez sobre lo que vive la ‘tricolor’, asegurando que es algo que lo pone muy triste, pero que también lo motiva para seguir luchando por conseguir la clasificación: “Indudablemente es una situación muy difícil. Me da mucha tristeza, pero también me motiva”, dijo el ‘10’.

Además, Quintero indicó que Colombia debe ganar los dos partidos que faltan ante Bolivia y Venezuela, esperar resultados, pero dar la cara a la situación complicada que vive la Selección.

“Creo que al final, nosotros tenemos que revertir una situación, tenemos una oportunidad de jugar dos partidos y mirar que se nos den otros resultados, esto es fútbol. En los momentos difíciles hay que mostrar carácter, hay que dar la cara. Es así como debemos vivir este deporte”.

Aquí el video con las palabras de Quintero sobre la Selección Colombia: