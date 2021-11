Sin duda alguna, una de las mayores polémicas que se presentó en el partido entre Colombia y Paraguay fue una posible falta penal que dejaron de pitarle al equipo de Reinaldo Rueda. La jugada la protagonizó Luis Fernando Díaz, el VAR revisó, pero los asistentes en la tecnología decidieron apoyar al juez central de pasar desapercibida la posible falta sobre el guajiro.

Fue al minuto 14 del compromiso cuando Díaz comenzó hacer estragos en la defensa paraguaya. A toda velocidad, quiso hacer su primer desborde del partido para lograr acercarse con mucho peligro al área del equipo rival. Cuando intentó evadir la última marca en el área, terminó en el césped acusando un golpe para que el árbitro decretara penal.

En ese momento, el árbitro central del partido decidió no pitar el penal y continuar el juego con saque de portería a favor de Paraguay. Sin embargo, recibió el llamado del VAR para que detuviera unos segundos el compromiso mientras la tecnología revisaba, desde varios ángulos, el supuesto contacto en el área. Al final, los asistentes en cabina fueron clarísimos: "No lo toca, no pasa nada. No pasa nada, se deja caer".