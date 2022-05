El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, había indicado inicialmente que la Selección Colombia no tenía en los planes disputar partidos amistosos, pero días después confirmó uno compromiso ante Arabia Saudita en España.

Pues ahora el periodista Javier Hernández Bonnet contó en el programa ‘Blog Deportivo’ de la emisora Blu Radio, que la Federación habría alquilado un estadio en Estados Unidos para un compromiso amistoso de la ‘tricolor’, pero están encartados porque no encuentran un rival.

“En el Red Bull Arena de New Jersey. Sábado 11 de junio, ‘kick-off’ 7:30 PM. Me dicen que lo reservó alguien cercano a la Federación Colombiana de Fútbol. Hay un partido confirmado de la Selección que se va a jugar el 5 de junio en Murcia, España, contra Arabia Saudita. Seis días después estaría el partido, por lo menos el estadio está reservado”, dijo Javier.

Posteriormente, el periodista reveló que hay algunas selecciones sudamericanas disponibles, pero una de ellas no quiere jugar ante Colombia.

“Quien me mandó el mensaje me dijo que no se sabe cuál será el rival de Colombia porque no hay selecciones disponibles. Están disponibles Bolivia, Paraguay y Ecuador no quiere jugar contra Colombia”, indicó.

Finalmente, Bonnet reveló que una de las opciones era la Selección de Ghana, pero el equipo africano cobraría una millonada que la Federación no quiere pagar.

“Me dicen que Ghana está con ganas, pero piden 500.000 dólares por el partido. Así se le quitan las ganas a todos los que quieren jugar con Ghana”.