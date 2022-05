James Rodríguez se ha mostrado muy activo en los últimos días en su plataforma de Twitch, estando con invitados y hablando de todos los temas que le consultan sus seguidores, como lo fue cuando le recordaron lo vivido en el Mundial de Brasil 2014.

El mediocampista del Al Rayyan estuvo en su última salida junto al Héctor Fabio Amaral, utilero de la Selección Colombia, con el que recordaron la participación de la ‘tricolor’ en Brasil 2014.

El ‘10’ recordó lo complicado que fue el juez del español Carlos Velasco Carballo, al que criticó por el mal arbitraje que realizó y haberle metido la mano a Colombia en el compromiso por los cuartos de final ante Brasil.

“En el foul que hago para el gol de David Luiz. Yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla. No puede ser tan descarado”, dijo Rodríguez sobre lo ocurrido en dicho compromiso.

Además, Rodríguez tiró una insólita confesión de lo que les ocurrió en la previa al partido ante ‘Verde-amarela’, en donde los hinchas de la ‘Canarinha’ les pedían que por favor eliminaran a Brasil debido a la inconformidad que había con ellos: “No los querían... era un tema político”, contó James.