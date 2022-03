El futbolista del Al Rayyan no ocultó su tristeza por la eliminación de la ‘tricolor’.

James Rodríguez no tuvo una de sus mejores Eliminatorias con la Selección Colombia y esto le ha causado muchas críticas, tanto así que hasta lo apuntan como uno de los culpables de la eliminación de la Copa del Mundo.

Pues el mediocampista habló tras confirmarse que Colombia no va a Catar, allí no esquivó la responsabilidad de los jugadores y los puntos que se perdieron en condición de local y afirmó que “no es justo”.

“Nos quedamos afuera de una Copa del Mundo. Hay que asumir la responsabilidad. Perdimos demasiados puntos en casa. Triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos. Creo que no es algo justo. Pero bueno, hay que trabajar en los próximos cuatro años”, dijo el ‘10’.

Sobre enviarle un mensaje a los hinchas de la ‘tricolor’, Rodríguez aseguró que todo lo que diga pueda ser usado en contra de los jugadores: “Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra. Ahora no hay palabras. Hicimos el trabajo nuestro hoy. Cuando no dependes de ti mismo es mucho más complicado”.

Finalmente, James afirmó que no le importó el triunfo ante los venezolanos después de muchos años, ya que el objetivo que era ir al Mundial no se terminó logrando.

“A mí no me importa eso. Yo quería clasificar a la Copa del Mundo. Ya está, no se dio y hay que asumir la responsabilidad”.

Aquí el video de las palabras de James Rodríguez tras la eliminación de Colombia: