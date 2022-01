Sentimientos de tristeza y desolación quedaron en los jugadores de Colombia tras caer ante Perú. Una caída muy fuerte que aleja a la Tricolor del sueño mundialista de Catar 2022, era un triunfo con el que se contaba, pero todo salió como menos se esperaba y un gol de Edison Flórez mandó al equipo a la sexta casilla.

Es decir, no hay margen de error, se debe ganar todo lo que falta y esperar más resultados. Un ambiente tenso y de mucha incertidumbre mientras se alista el partido contra Argentina en Córodba, que se debe ganar, aunque la tarea parece muy difícil incluso sin Lionel Messi en la convocatoria de la 'Albiceleste'.

Tras el 1-0 ante Perú, pasaron muchas cosas, las chiflas de la gente, el enfrentamiento con James Rodríguez y los abucheos a Reinaldo Rueda más las críticas en redes sociales, no se han hecho esperar. Por consiguiente, en el camerino, todo fue hostil , oscuro y silencioso, tal como lo recopila El Tiempo.

El medio citado da detalles de cómo se vivió esta derrota en el camerino, donde hubo mucho silencio, de camino al hotel sin música de fondo ni alegría y en el vuelo rumbo a Córdoba desde Barranquilla, en el que no había mucho de qué hablar y se prefirió tomar una siesta tras una jornada super complicada para la Selección.

"Algunos tenían rabia, otros impotencia, algunos estaban tristes, pero el silencio predominó en esos minutos después de haberlo entregado todo en la cancha. Trataban de explicar lo inexplicable. No sabían cómo se había perdido un partido que planificaron para ganar. La situación no era fácil. La música, la alegría, los gritos y los abrazos de otras veces cambiaron esta vez, no se vieron", se lee en el artículo de El Tiempo.