Luis Fernando Suárez será la representación colombiana en el Mundial de Qatar 2022 como entrenador de la Selección de Costa Rica. Confirmando que es uno de los mejores entrenadores del país y con pergaminos para dirigir a Colombia.

Suárez ha sido pedido por muchos hinchas de la 'tricolor' para que sea el técnico, pero pocos conocían que hace varios años le ofrecieron la Selección Colombia y él la rechazó.

En una entrevista en la emisora Caracol Radio, Luis Fernando confesó que en el año 2000 le hicieron la oferta para dirigir a Colombia, pero él no quiso porque no se sentía preparado en ese momento.

"Hubo una situación en la que a mí me ofrecieron la selección, fue en el año 2000. Pero yo creía, y me parece que tenía razón, que estaba muy crudo como para tomar una selección de mayores. Entonces no la acepté", dijo el actual DT de Costa Rica.

Además, Suárez aseguró que lamentablemente, desde aquella oportunidad, no se ha dado la chance para que pueda dirigir al equipo colombiano.

"Después, no se han alineado los astros. Y Colombia tuvo un técnico grandísimo como José Pékerman, que hizo las cosas muy bien iniciando esta década. Y yo he estado, por un lado, y por el otro. Básicamente, es por eso".

Finalmente, sobre si ha sentido "guayabo" por no dirigir a Colombia, afirmó: "Yo no sé si llamarlo guayabo, porque uno siempre querrá dirigir a su país. Lo que hago yo, conscientemente, es que, cada vez que estoy por fuera, dirigiendo clubes y más si estoy dirigiendo selecciones, representó a mi país lo mejor posible".