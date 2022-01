La presencia del futbolista Freddy Hinestroza en la convocatoria de la Selección Colombia generó una gran polémica, ya que muchos no se mostraron de acuerdo con el llamado del futbolista del Junior de Barranquilla.

Sobre su convocatoria y las críticas que le han hecho, el jugador se mostró tranquilo e indicó que es algo con lo que tienen que convivir los futbolistas, por lo que no hay que creerse las cosas buenas y malas que le dicen.

“En la profesión que escogimos existen este tipo de cosas, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Hay que mantener los pies en la tierra. Cuando te critican no eres el peor y cuando te elogian no eres el mejor. Somos profesionales y pensamos día a día y partido a partido”, dijo Freddy.

El jugador del ‘tiburón’ también contó detalles del momento cuando recibió la noticia de la convocatoria, asegurando “siempre doy el máximo, cuando vi la convocatoria no lo creía” y hasta pensó que era una broma por parte de sus compañeros, hasta que vio su nombre en la lista.

Hinestroza fue consultado sobre qué le podría aportar a la Selección, a lo que él aseguró que puede ayudar mucho por la banda.

“Soy un jugador que conoce bien la banda. No sé en qué posición me va a utilizar el profe, estoy dispuesto a ayudar a la Selección donde me toque. Los jugadores que estamos en la banda sabemos de nuestras funciones. Esperamos que el grupo esté completo hoy para poder tener un primer entreno juntos”.

Aquí las declaraciones de Freddy Hinestroza: