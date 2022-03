La Selección Colombia recibirá a Bolivia, este jueves, en el estadio Metropolitano de Barranquilla con el fin de buscar una victoria que lo deje vivo para la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana y no acabar definitivamente con el sueño de clasificarse al próximo Mundial de Catar 2022.

En el ambiente de los hinchas del equipo nacional no hay demasiada expectativa, de hecho es el único partido de la actual clasificatoria en el que la boletería no se agotó a los pocos días y aún hay disponibles varias tribunas y, además, deportivamente las cosas no han sido las mejores sobre todo en materia de hacer goles.

La Selección Colombia dirigida por Reinaldo Rueda no ha marcado un gol desde el pasado 9 de septiembre del 2021 cuando Luis Díaz le marcó el 3-1 definitivo a Chile. Desde ese momento suma siete partidos consecutivos sin ver portería rival e igualó un antirrécord que pertenecía a Venezuela, que no logró victorias entre 1997 y el 2000.

Pero no solo es el seleccionado local el que tiene una racha muy negativa para este encuentro. Bolivia, el visitante, no ha logrado ganar en la Eliminatoria en condición de visitante desde 1993, lleva 62 partidos consecutivos sin conseguir una victoria fuera del Hernando Siles de La Paz, un poco más de 10.000 días.

Por todos estos antecedentes, las cosas pintarían para un nuevo 0-0, el marcador más repetido en la era de Reinaldo Rueda al frente del seleccionado, aunque desde Colombia hay una pequeña ilusión por poder hacer un gol otra vez y llegar con oportunidades de clasificar al Mundial en la última fecha.