La convocatoria que confeccionó Héctor Cárdenas para el amistoso de la Selección Colombia contra Arabia Saudita ya empezó a sufrir sus primeras modificaciones obligadas. Una de las figuras que brilla en Europa no podrá estar por lesión. Se trata de Luis Sinisterra, quien acabó con dolencias su temporada con el Feyenoord de los Países Bajos.

El extremo atacante reportó varias molestias musculares luego de disputar la gran final de la Conference League ante AS Roma. El de Santander de Quilichao jugó los 90 minutos en Albania, pero no se pudo llevar el título europeo a casa. Al final, el desgaste de la temporada le cobró factura. Por eso, él y su club decidieron no arriesgar y Sinisterra no asistirá al amistoso con Colombia en Murcia, España.

Por el momento, no se ha confirmado el nombre del jugador que reemplazará a Luis Sinisterra en esta convocatoria. Se espera el pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol para conocer al nuevo convocado. Cabe recordar que el duelo ante Arabia Saudita se llevará a cabo el próximo 5 de junio.