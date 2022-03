Una de las grandes expectativas que hay en la Selección Colombia para las últimas dos fechas de Eliminatorias tiene que ver con Luis Fernando Díaz. Luego de su fichaje con el Liverpool, vuelve a la Tricolor siendo el hombre del momento en Inglaterra y la Premier League. Ahora que está en la élite del fútbol europeo, muchos quieren ver su rol en el equipo nacional.

Justamente esa fue una de las preguntas que le hizo la prensa a Reinaldo Rueda en la previa al duelo contra Bolivia. Sin embargo, el DT bajó las revoluciones y aseguró que Díaz no está llamado a cargar con la responsabilidad de gestar el milagro para que Colombia clasifique en Qatar 2022.

"Me reuní con Díaz para que sepa que es parte de la Selección pero no la solución, no debe cargar con esa mochila. Es un referente importantísimo, pero debe compartir esa responsabilidad. Somos un colectivo. No podemos esperar que sea el salvador".