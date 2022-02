Todo un revuelo se armó en el entorno del fútbol profesional colombiano, luego de que se conociera que Juan Carlos Osorio se estaría ofreciendo para ser el director técnico de la Selección Colombia de manera gratuita para dirigir los últimos dos partidos que restan de la Eliminatoria Sudamericana, así como su primer año al frente del seleccionado.

Voces de críticas y apoyo han salido a flote por todos los medios posibles y hay un debate ya instaurado entre los hinchas y seguidores del equipo nacional para saber su posición sobre una posible llegaba del hoy entrenador del América de Cali, quien no pasa por el mejor de los momentos en su carrera como profesional.

Al respecto, el periodista Carlos Antonio Vélez, en su editorial de Palabras Mayores, en Antena 2, se refirió al tema y habló de la condición que debe darse para que Juan Carlos Osorio cumpla su sueño de dirigir a la Selección Colombia y que, por ahora, está muy lejos de que se de su vinculación.

"La Federación no va a cambiar al técnico, faltan dos fechas y Rueda lo va a dirigir, a menos que él no quiera y llame y diga: Estoy mamado de los Osorio, de los que hablan de mi y no hablaban de los otros técnicos. Él cree que todavía puede y matemáticamente puede. Lo único que lo sacaría es que presente su carta de renuncia", aseguró Vélez.