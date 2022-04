Los principales candidatos para dirigir a la Selección Colombia son extranjeros, pero también algunos nombres a nivel local para asumir este puesto como los de Alberto Gamero, Hernán Torres, Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto.

Precisamente este último se refirió a lo que vive actualmente el seleccionado ‘cafetero’ en una entrevista para el programa ‘El Vbar’ de la emisora Caracol Radio, donde inicialmente afirmó que el próximo DT debe tomar las riendas totales.

“Que conozca a los jugadores y la competencia sudamericana, que esté y viva en el país; la otra, que diseñe un proyecto con las tres selecciones: la sub-20, sub-21 y la de Mayores”, dijo Pinto.

Además, sobre la posibilidad que él sea el elegido y tome la dirección técnica de Colombia, indicó que lo haría y que no piensa en la cuestión económica: “Sería lindo colaborar, apoyar. Hoy mi vida no es la plata; si no, me hubiese quedado en Emiratos o me hubiera ido a China por lo que me ofrecieron”.

Finalmente, Jorge Luis también habló de su colega Luis Fernando Suárez que jugará el repechaje con Costa Rica y también lo dio como un buen candidato para dirigir Colombia.

“A mí me gustaría, por el amor a mi país, que viniera un técnico que nos enseñe a todos. Eso es lo más importante y, si es nacional, muchísimo mejor”, concluyó.