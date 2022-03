El hoy entrenador de Venezuela aseguró que no se esperaba que la 'tricolor' estuviera en esta situación en la Eliminatoria.

La Selección Colombia saldrá, este martes, a enfrentar a Venezuela con la mira en ganar el partido y esperar que Paraguay de una mano y no deje ganar a Perú, en Lima, para así quedarse con el cupo al repechaje y disputar un partido en el mes de junio para poder meterse en el Mundial de Catar 2022.

Además de lo crucial que será el encuentro, sin duda será muy especial para los colombianos ya que en el banco técnico contrario estará José Néstor Pékerman, el hombre que dirigió durante 7 años el seleccionado y lo clasificó a dos mundiales consecutivos, Brasil 2014 y Rusia 2018, tras 16 años de ausencia en la máxima cita orbital.

El entrenador argentino, en la rueda de prensa previa, dijo: "Siempre dije que tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia, así que será muy especial. Obviamente debo pensar en lo deportivo y tengo la camiseta Vinotinto, la cual me debo y tengo ese compromiso con todo el equipo, en un partido que será muy difícil".

Y luego, agregó: “El nivel de los jugadores es altísimo, a veces sorprende este final en donde estamos todavía que falta asegurar un puesto en la clasificación, pero sin dudo el respeto a todo lo que han hecho y al crecimiento que han tenido, son recuerdos que los voy a llevar siempre conmigo... Virtudes y debilidades no son el momento de decirlas. Los dos equipos van a intentar ganar. Lo que tengo siempre es el cariño por los jugadores y eso no se borra, y para toda la gente que nos apoyó en su momento”.

Por último, sobre la posibilidad de que Colombia quede por fuera de Catar, el técnico fue claro: "No, claramente digo que no. No imaginaba algo así. A mucha gente le tengo cariño en Colombia, siento que es un partido difícil, pero tengo que pensar así por los jugadores venezolanos y la selección".