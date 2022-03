Los últimos años de Alberto Gamero en el fútbol colombiano lo han convertido en uno de los mejores estrategas del país. Su nombre sigue sonando como una posibilidad para llegar, en algún momento, a dirigir la Selección Colombia. Luego de la eliminación de Qatar 2022, el samario vuelva a estar entre los candidatos para tomar las riendas de la Tricolor.

Desde que estaba en Tolima y ahora que dirige a Millonarios, Gamero ha demostrado tener mucho éxito con los procesos y la formación de jugadores jóvenes. Ahora que se viene un importante recambio generacional en la Tricolor, él podría ser el hombre indicado para tomar el liderazgo de ese gran reto. En todo caso, el DT parece tener otros planes.

"Yo no tengo desespero por dirigir a la Selección Colombia... Dios sabe cuándo hace sus cosas, no tengo desespero, pero hoy no puedo aspirar a ese puesto cuando un compatriota está ahí".