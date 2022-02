El periodista no ocultó su molestia con los jugadores tras una nueva derrota colombiana.

Vélez explotó con los jugadores de Colombia: “Son ricos, no tienen hambre”

La Selección Colombia quedó muy lejos de conseguir la clasificación al Mundial de Catar 2022, lo que ha causado cientos de críticas a los futbolistas y al técnico Reinaldo Rueda.

Uno de los que se pronunció fue el periodista Carlos Antonio Vélez, que en el programa ‘Planeta Fútbol’ del canal Win Sports se mostró triste por la manera cómo terminará saliendo el técnico Reinaldo Rueda de la Selección Colombia.

Pero el comentarista no se guardó nada contra los jugadores, de los cuales afirmó entregaron los partidos ante Ecuador y Uruguay para sacar al técnico Carlos Queiroz, por lo que los responsabilizó y aseguró que tienen que pagar por lo que hicieron.

"Rueda se va a ir, pero nosotros no podemos permitir que pasen, frente a las páginas de la historia como si no hubiera sucedido nada, los que le entregaron los puntos a Ecuador y Uruguay y que hoy no fueron capaces de enderezar la historia", dijo Vélez.

Posteriormente aseguró que los jugadores se irán para sus clubes porque “son ricos y no tienen hambre”, mientras en el país son los que “quedamos jodidos”.

Aquí las palabras de Carlos Antonio Vélez contra los jugadores de la Selección Colombia: