Los jugadores de la Selección Colombia, cuerpo técnico y directivos están en el ojo del huracán por estar al borde de la eliminación del Mundial de Catar 2022, y uno de los que se pronunció fue el histórico Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

La ‘leyenda’ del fútbol colombiano no aguantó más y criticó fuertemente al seleccionado ‘cafetero’, asegurando que el equipo se llenó de excusas, ya sea por el clima, los hinchas y el campo de juego.

“El problema no es la casa de la Selección, la cancha, el clima, si hace calor o frío, tampoco el horario, si es a las 6 o a las 8, ni que la gente llene el estadio. Aquí, en la casa de la Selección se ve lleno, bonito, amarillo como la bandera. No es culpa de la sede. Excusas y más excusas. En el fútbol y en la vida no hay que quejarse. En el fútbol hay que jugar: ganas, pierdes y empatas. Debes reconocer cuando no juegas bien”, comentó Carlos.

Valderrama expresó su molestia por los que piden que cambien a Barranquilla de ser sede de la Selección, ya que el problema no es ese, sino la falta de gol.

“No le metemos un gol ni al arcoíris. No sé qué sea. Yo digo lo que veo, no invento nada de esta vaina. No le echemos la culpa a Barranquilla y pedir que la cambien”.

Finalmente, ‘El Pibe’ se refirió a las silbatinas de los hinchas, por lo que en modo de sarcasmo sugirió que entonces se juegue con el estadio vacío.

“Que la gente no vaya al estadio porque no pueden silbar, no pueden aplaudir. ¿Esa vaina de cuándo la cambiaron? La gente va a aplaudir y silbar. Así ha sido toda la vida. Si juegas bien te aplauden y si juegas mal te silban. Eso lo sabes desde peladito”.

Aquí el video de la molestia del 'Pibe' con la Selección Colombia: