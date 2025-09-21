Es tendencia:
Acusan a Luis Díaz de retirar a un jugador argentino y la prueba llegó a más de 2 millones de reproducciones

Luis Díaz fue señalado de retirar un rival argentino con una jugada que superó las dos millones de reproducciones. ¡Video!

Por Julio Montenegro

Luis Díaz tuvo una jugada contra un argentino que se hizo viral.
© Getty ImagesLuis Díaz tuvo una jugada contra un argentino que se hizo viral.

¿Luis Díaz es el mejor extremo del mundo? Un argumento más para que la respuesta sea un firme sí empezó a ganar a millones de reproducciones en X, por lo que fue inevitable no hablar de la acusación que le hicieron a ‘Lucho’ porque, supuestamente, retiró a un jugador argentino.

Todo tiene una explicación más que lógica… La Selección Colombia venía con la mayor crisis de resultados en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con cinco partidos sin ganar, y aunque el rival era Argentina, se jugó un gran partido con ‘Lucho’ Díaz como figura.

Antes de marcar un golazo en el partido que terminó 1-1 del 10 de junio, a Díaz le quedó un balón por el costado izquierdo y casi siempre cuando esto pasa suceden buenas cosas. En esta ocasión, la víctima fue uno de los mejores amigos de Lionel Messi: Rodrigo De Paul.

La jugada de Luis Díaz por la que lo acusan de retirar a un jugador argentino

Luis Díaz en el partido Argentina vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz en el partido Argentina vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

Luego de más de tres meses de aquella gran jugada contra el volante argentino de Inter Miami, la cuenta de X ‘La Vieja Guardia’, especializada en traer los mejores recuerdos del fútbol, le puso una alta dosis de picante e ironía a la acción de Díaz diciendo que ese fue “el día que Luis Díaz retiró a De Paul, por eso juega ahora en la MLS”. Esta irónica acusación se hizo tan viral que la prueba llegó a más de 2 millones de reproducciones. ¡Video!

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con la Selección Colombia?

La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Hoffenheim que le da la vuelta al mundo

Siendo el goleador de la selección colombiana en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con siete goles, ‘Lucho’ Díaz ya tiene la mente puesta en los partidos amistosos contra México del sábado 11 de octubre a las 8:00 P.M. y frente a Canadá el martes 14 del mismo mes a las 7:00 P.M.

