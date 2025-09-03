Al borde de las lágrimas, el DT de Argentina se acordó de lo mal que la pasó contra Colombia

La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 puso primera marcha y uno de los protagonistas de la jornada del 3 de septiembre fue Lionel Scaloni, DT de Argentina, quien estuvo al borde de las lágrimas y se acordó de lo mal que la pasó contra la Selección Colombia.

¡A los antecedentes! A pesar de que Colombia venía de no ganar hace cinco partidos en las Eliminatorias Conmebol se le plantó a un seleccionado de argentino que se clasificó para el Mundial 2026 desde el martes 25 de marzo de 2025, y estuvo cerca, muy cerca de ganarle en condición de visitante.

La Selección Colombia no solo tuvo el triunfo hasta el minuto 81, estaba jugando tan bien que Lionel Messi le pidió el cambio al entrenador Lionel Scaloni al minuto 33 del segundo tiempo. Fue la primera vez en la historia que Leo pide ser sustituido cuando su equipo va perdiendo.

El DT de Argentina se acordó de lo mal que la pasó contra Colombia en Eliminatorias

Scaloni en la final de la Copa América contra Colombia. (Foto: Getty Images)

Luego de estar al borde de las lágrimas porque se dio cuenta que un periodista estaba llorando al escucharlo hablar del último partido de Messi en Argentina por Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni se acordó de lo mal que la pasó contra la selección colombiana: “Desde que se ganó el Mundial y la Copa (América) se ha generado una sintonía de la gente con los jugadores especial y cada vez que viene la selección a jugar a Argentina es una fiesta, y eso es lo que notamos (…) Al final el resultado es importante, pero creo que hoy la gente viene a ver a esos jugadores que le dieron una gran alegría y que se sienten identificados con lo que el equipo da dentro de la cancha, más allá del resultado como con Colombia que no se ganó, pero la gente vivió un partido, emotivo también por todo que pasó dentro de la cancha“.

El jugador colombiano que le hizo cambiar de planes a Lionel Scaloni

No solo no la pasaron nada bien en el empate 1-1 contra Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el entrenador de Argentina también confesó que “el fútbol es un juego de ajedrez. Vos planteas una cosa, después el rival te plantea otra y todo lo que preparaste no valió. Con nosotros Colombia jugó sin ‘9’, puso a Luis Díaz y todo lo que habías preparado, te obliga a cambiarlo“.