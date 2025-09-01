Las alarmas se encendieron en la Selección Colombia tras un incidente protagonizado por Juan Fernando Quintero durante el encuentro de River Plate contra San Martín de San Juan, que terminó con un marcador de 2-0 a favor de los ‘Millonarios’.

El colombiano tuvo un papel destacado en el importante encuentro de la Liga Argentina, en el que fue titular.

El buen desempeño del colombiano Juan Fernando Quintero con River Plate se vio opacado por una molestia que sintió el jugador en el segundo tiempo. En el minuto 63 el mediocampista fue sustituido luego de presentar malestar en la rodilla izquierda.

Juan Fernando Quintero con River Plate en el partido contra San Martín de San Juan. (Foto: River Plate)

Preocupación en la Selección Colombia

Aunque la naturaleza exacta de la dolencia no ha sido confirmada, el hecho de que el talentoso jugador abandonara el partido con muestras de malestar genera preocupación en la Selección Colombia.

Tras salir de la cancha con River Plate, Juan Fernando Quintero fue atendido en el banquillo y el cuerpo medico forró la rodilla con hielo. La escena encendió las alarmas.

Así se veía la rodilla de Juan Fernando Quintero luego de ser sustituido en el reciente partido de River Plate. (Foto; captura de pantalla)

La situación del jugador es de gran importancia para el director técnico Néstor Lorenzo, quien cuenta con Quintero como una pieza fundamental para los próximos compromisos del equipo nacional en Eliminatorias.

Se espera que en las próximas horas se realice una evaluación médica más exhaustiva para determinar la gravedad de la molestia y el tiempo de recuperación, información clave para los planes de la Selección Colombia de cara a su próximo desafío en la búsqueda del cupo al Mundial.

