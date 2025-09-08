La Selección Colombia cerrará su participación en la Eliminatoria cuando se enfrente a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, en lo que será un partido muy importante para el cuadro ‘vinotinto’, debido a que necesita conseguir una victoria que le asegure quedarse con el cupo del repechaje.

Para este partido, el entrenador Néstor Lorenzo realizará algunas modificaciones en su nómina titular, así lo confesó el DT en la rueda de prensa previo al juego, esto buscando darle la oportunidad a varios futbolistas de sumar minutos.

“En los partidos cuando uno convoca jugadores uno imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, las conexiones dentro del campo y a veces es bueno probarlos, vamos a tomar con toda la seriedad este partido, tal vez haya algún cambio y sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, no va a cambiar el esquema ni la pretensión del equipo”, dijo Lorenzo.

Uno de los que no estaría es James Rodríguez, futbolista que salió lesionado en el duelo con Bolivia, razón por la que Juan Fernando Quintero aparecería en el equipo inicialista. Otro que aparecerá será Daniel Muñoz, defensor que cumplió la fecha de sanción y contra los venezolanos reemplazará a Santiago Arias.

Titular de Colombia vs. Venezuela

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Jhoan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez.

