Alineaciones Selección Colombia Sub 20 vs. Argentina en hexagonal final del Sudamericano

El partido de este 10 de febrero entre la Selección Colombia y Argentina por el Sudamericano Sub 20, iniciará a las 5:30 p.m. (horario colombiano) y será transmitido a nivel nacional por los canales Caracol y RCN. El encuentro también se transmitirá a nivel continental por la señal de DSports.

El equipo colombiano llega a este duelo después de haber perdido el invicto con una derrota ante Brasil , juego en el que mostró muchas variantes ofensivas, pero desafortunadamente no pudo anotar y terminó cediendo terreno, siendo tercero en la tabla de posiciones con tres puntos, por lo que está obligado a sumar ante los argentinos.

La Selección Colombia se medirá a Argentina por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, compromiso que podría dejar a uno de los dos equipos muy cerca de conseguir la clasificación al Mundial que se llevará a cabo en Chile en el 2025, de ahí la importancia de este partido para ambas escuadras.

