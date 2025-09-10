Antes de dejar a Venezuela sin Mundial, James le dio un regalo a un jugador de Bolivia de $549.000 pesos

¿El incentivo perfecto? Las repercusiones tras la última fecha de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 continúan y una de de las que más ha dado de qué hablar fue el regalo de $549.000 pesos que James Rodríguez le dio a un jugador de Bolivia antes de que la Selección Colombia dejara a Venezuela sin la posibilidad de ir al repechaje de la próxima Copa del Mundo.

¡A los hechos! Mientras que Colombia llegó a la fecha 18 clasificada de manera directa al Mundial 2026, Venezuela tenía la posibilidad de ir al repechaje con una victoria contra la ‘Tricolor’ para así no depender de lo que pasara entre Bolivia y Brasil.

Esto no pasó… La Selección Colombia le ganó 3-6 a Venezuela y como Bolivia también venció a Brasil, el seleccionado boliviano se quedó con el cupo al repechaje del Mundial 2026. Llegó la hora de celebrar para los jugadores bolivianos y ahí apareció el regalo que James Rodríguez le hizo a uno de los referentes bolivianos.

El regalo de James a un jugador boliviano antes de dejar a Venezuela sin Mundial

James Rodríguez le dio un regalo a Carlos Lampe. (Foto: Getty Images)

De un momento a otro apareció la camiseta número 10 de James en la celebración de los jugadores de Bolivia por clasificar al repechaje del Mundial 2026. El que tenía la prenda, que cuesta $549.000 pesos en la tienda oficial de Adidas, era el arquero Carlos Lampe, quien confesó que James le dio ese regalo tras el amistoso que disputaron contra la selección colombiana el 15 de junio de 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras clasificar al Mundial 2026?

En vísperas de lograr la mayor cantidad de puntos para lograr la misión que parece imposible de llegar a estar entre los nueve primeros puestos del ranking FIFA y así ser cabeza de grupo en el Mundial 2026, actualmente está en la posición 14, Colombia irá por la victoria en el partido amistoso que tiene contra México el sábado 11 de octubre a las 8:00 P.M. en el estadio AT&T, de Texas – Estados Unidos.