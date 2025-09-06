La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia generó un buen ambiente en la plantilla de jugadores, prensa e hinchas, debido a que la mayoría se mostró de acuerdo con la presencia del tolimense, es por esto que en el momento que ingresó a la cancha en la victoria ante Bolivia, el estadio Metropolitano reventó en júbilo.

Una de las bromas que más le dicen los compañeros a Moreno es la famosa frase de “Dayro, su papá no lo quiere”, palabras con las que molestan al jugador del Once Caldas y en la Selección futbolistas como Richard Ríos se la dicen, en medio del buen ambiente que está viviendo la plantilla por conseguir la clasificación al Mundial

Pues sobre la frase, apareció el papá de Dayro, el señor Edinael Moreno, quien en una entrevista para ‘La Patria’, se refirió a la frase con la que molestan a su hijo, la cual nació por un niño hincha de Millonarios, el cual salió molesto con el delantero después de un partido y le dijo “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”, palabras con la que molestan al jugador sus compañeros en el fútbol colombiano.

¿Por qué le dicen a Dayro Moreno que su papá no lo quiere?

El señor Edinael aseguró que siempre quiso encontrar al niño para decirle que él sí quería a su hijo Dayro, en lo que fue una situación muy graciosa, pero que se ha vuelto una referencia con el atacante del Once Caldas y por la que se ha hecho viral en diferentes ocasiones en las redes sociales.

“De ninguna manera. Un niño hincha de Millonarios salió con eso una vez en un partido. Con Dayro nos pusimos a comentarlo y yo le dije ‘hagamos una cosa’, ¿usted no se puede contactar con ese niño que dijo que yo no lo quería? Él me preguntó para qué y yo le dije que para que diga lo contrario, que el papá de Dayro sí quiere a Dayro”, contó el papá del delantero.

