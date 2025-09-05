La victoria de la Selección Colombia y su posterior clasificación al Mundial de 2026 no solo desató la euforia en los jugadores y la hinchada, sino también en las personas más cercanas a ellos. Ese es el caso de la novia de James Rodríguez, que estuvo en el Metropolitano de Barranquilla.

La Tricolor venció a la selección de Bolivia, con tres goles por cero, uno de ellos anotado por el capitán y referente del equipo, James Rodríguez.

ver también Envigado se adjudicó parte de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

Luisa Duque, modelo y pareja del talentoso mediocampista, compartió su inmensa alegría a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram dejó ver que estuvo en los palcos del estadio apoyando al futbolista.

Publicidad

Publicidad

Luisa Duque (Foto: Redes sociales)

Modesta celebración de la novia de James Rodríguez

Luisa Duque mostró su emoción luego del gol que abrió el marcador y que fue anotado justamente por su pareja sentimental, el capitán de la Selección Colombia.

En sus historias de Instagram publicó un video de la celebración de los jugadores, junto al mensaje: “Hoy estoy temblando de la felicidad, de todo, de todo”.

Publicidad

Publicidad

Culminado el encuentro la modelo subió un par de historias y aunque no se le vio con el futbolista, aparentemente si estaba celebrando la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026.