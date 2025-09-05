Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

Así celebró la novia de James Rodríguez la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

La Selección Colombia clasificó al Mundial del 2026 y las personas más allegadas de los jugadores celebraron, ese es el caso de la novia de James Rodríguez, que se mostró muy feliz en redes sociales.

Por Michell Figueroa

La novia de James Rodríguez se mostró muy emocionada en redes sociales por la clasificación de la Selección Colombia. (Foto: Getty/Redes Sociales)
La novia de James Rodríguez se mostró muy emocionada en redes sociales por la clasificación de la Selección Colombia. (Foto: Getty/Redes Sociales)

La victoria de la Selección Colombia y su posterior clasificación al Mundial de 2026 no solo desató la euforia en los jugadores y la hinchada, sino también en las personas más cercanas a ellos. Ese es el caso de la novia de James Rodríguez, que estuvo en el Metropolitano de Barranquilla.

La Tricolor venció a la selección de Bolivia, con tres goles por cero, uno de ellos anotado por el capitán y referente del equipo, James Rodríguez.

Envigado se adjudicó parte de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

ver también

Envigado se adjudicó parte de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

Luisa Duque, modelo y pareja del talentoso mediocampista, compartió su inmensa alegría a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram dejó ver que estuvo en los palcos del estadio apoyando al futbolista.

Publicidad
Luisa Duque (Foto: Redes sociales)

Luisa Duque (Foto: Redes sociales)

Modesta celebración de la novia de James Rodríguez

Luisa Duque mostró su emoción luego del gol que abrió el marcador y que fue anotado justamente por su pareja sentimental, el capitán de la Selección Colombia.

En sus historias de Instagram publicó un video de la celebración de los jugadores, junto al mensaje: “Hoy estoy temblando de la felicidad, de todo, de todo”.

Publicidad

Culminado el encuentro la modelo subió un par de historias y aunque no se le vio con el futbolista, aparentemente si estaba celebrando la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Las palabras de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, para los que no creyeron en él
Selección Colombia

Las palabras de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, para los que no creyeron en él

FIFA y el apodo que le puso a James por clasificar al Mundial
Selección Colombia

FIFA y el apodo que le puso a James por clasificar al Mundial

Dayro ya baila con la Selección Colombia: con esta coreografía celebraron la clasificación
Selección Colombia

Dayro ya baila con la Selección Colombia: con esta coreografía celebraron la clasificación

Ríos y una declaración que sorprendió tras la molestia de James
Selección Colombia

Ríos y una declaración que sorprendió tras la molestia de James

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo