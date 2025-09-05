Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial tras la fecha 17

La Selección Colombia escaló hasta el quinto lugar de la tabla luego de imponerse ante Bolivia con tres contundentes goles en el Metropolitano.

Por Michell Figueroa

Colombia quedó en el quinto lugar de la tabla de posiciones tras golear a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.
Colombia quedó en el quinto lugar de la tabla de posiciones tras golear a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

Tras la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la tabla de posiciones quedó prácticamente definida con seis selecciones clasificadas.

En una emocionante jornada, el combinado nacional dejó todo en el estadio Metropolitano de Barranquilla para acabar con la mala racha y sumar la anhelada victoria en casa.

Colombia sella su pasaje al Mundial

La Selección de Colombia logró un triunfo crucial que la catapultó al quinto lugar de la clasificación con 25 puntos, asegurando su cupo directo para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

La Selección Colombia goleó a Bolivia en el Metropolitano. (Foto: Selección Colombia)

La Selección Colombia goleó a Bolivia en el Metropolitano. (Foto: Selección Colombia)

De esta forma, se une a las ya clasificadas Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay, quienes también consiguieron su boleto con antelación.

Con los cupos directos definidos, la atención ahora se centra en el repechaje, que se disputará entre Venezuela y Bolivia. Ambos equipos, con 18 y 17 puntos respectivamente, se enfrentan en un duelo directo por la última esperanza de llegar al Mundial.

La selección venezolana depende de sí misma para conseguir la victoria frente a Colombia, mientras que Bolivia está obligada a vencer a Brasil y esperar que Venezuela no sume de a tres.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

  • Argentina (38 puntos) – Clasificado
  • Brasil (28 puntos) – Clasificado
  • Uruguay (27 puntos) – Clasificado
  • Ecuador (26 puntos) – Clasificado
  • Colombia (25 puntos) – Clasificado
  • Paraguay (25 puntos) – Clasificado
  • Venezuela (18 puntos)
  • Bolivia (17 puntos)
  • Perú (12 puntos) – Eliminado
  • Chile (10 puntos) – Eliminado
michell figueroa
Michell Figueroa
