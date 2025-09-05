La Selección Colombia clasificó este viernes al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras golear 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Falcao García sorprendió a todos con un emotivo mensaje para sus compañeros.

El que para muchos es uno de los jugadores más importantes de la historia del Fútbol Colombiano y el que más quieren por lo hecho en la Selección Colombia, vivió el paso al Mundial fuera del terreno de juego, pero siempre acompañando a sus compañeros desde la distancia.

Así reaccionó Falcao García a la clasificación de Colombia al Mundial

Falcao García, quien hasta el año pasado estuvo jugando en Colombia con Millonarios, se pronunció en redes sociales y celebró la clasificación de los jugadores del combinado nacional, los felicitó y compartió una foto publicada por la Federación Colombiana de Fútbol.

El ‘Tigre’, protagonista en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, publicó una foto recordando aquel partido contra Chile en el que anotó un doblete y dejó un mensaje que se hizo viral: “Felicitaciones equipo, vamos”.

Ahora, el equipo de Néstor Lorenzo se prepara para el duelo ante Venezuela del próximo martes en condición de visitante. Será el último juego oficial antes de llegar a la Copa del Mundo, donde la ilusión de un país está puesta en los grandes jugadores.

