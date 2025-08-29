Dayro Moreno volvió a la Selección Colombia y su convocatoria ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales. A sus 39 años, el máximo goleador histórico del Fútbol Colombiano se convirtió en la gran sorpresa de Néstor Lorenzo para los duelos de Eliminatoria frente a Bolivia y Venezuela.

El delantero del Once Caldas contó en Win Sports la llamativa manera en la que se enteró de la noticia. Dayro Moreno relató que estaba ansioso por saber si sería llamado, que sus familiares y amigos le preguntaban todo el tiempo, y que se enteró cuando aterrizó en Bogotá.

Así se enteró Dayro Moreno sobre la convocatoria a la Selección Colombia

“Lo mío todo es bacano, desde el martes viajamos a Pasto, no pudimos aterrizar, siempre tuve la inquietud, todos me escribían, familiares, amigos… el miércoles madrugamos a Pasto, todo el mundo me preguntaba y yo solo les decía: esperemos, esperemos, tengamos fe”, contó el atacante.

El momento de la noticia se dio cuando aterrizó en la capital: “Hoy viajamos a Bogotá y apenas tocamos tierra, todo mundo en el avión me aplaudió, yo no sabía porqué y era por la convocatoria. Lo juro por mis hijos”, relató emocionado Dayro.

El delantero aprovechó para agradecer el respaldo de la hinchada y de sus compañeros de equipo, asegurando que esta nueva oportunidad en la ‘tricolor’ es “un premio al esfuerzo y a la disciplina”. Con humildad, también prometió “aportar la experiencia y el gol” en esta recta final de la Eliminatoria.

¿Cuándo juega Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, y el martes 9 de septiembre visitará a Venezuela. Estos compromisos serán decisivos para confirmar la clasificación de la tricolor rumbo al Mundial 2026.