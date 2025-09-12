La Selección Colombia consiguió su clasificación al Mundial 2026, teniendo como grandes figuras a varios futbolistas, uno de ellos es Luis Díaz, atacante desequilibrante y que se ha convertido en una das las piezas más importantes del equipo, no solamente por su velocidad y gambeta, sino que por los goles que convierte.

Lucho es uno de los futbolistas más queridos por los colombianos, es por esto que recibe mucho apoyo en sus clubes, como sucede actualmente con el Bayern Múnich, pero también recibe muchas expresiones de cariño y regalos de la fanaticada, con la que le demuestran la admiración que le tienen por su talento.

En su más reciente estadía en Barranquilla con la Selección, Díaz recibió un sorpresivo y emotivo regalo, el cual fue un control para jugar videojuegos, que venía personalizado con el escudo del Bayern Múnich, pero también en la parte trasera traía el nombre de Diogo Jota, compañero de Luis en el Liverpool y que falleció hace algunos meses en un accidente de tránsito.

“Muy lindo, qué nivel, ay mari… qué calidad, Diogo Jota, chimba hermano, muchas gracias, divino, hasta el Bayern”, fue la reacción de Lucho, junto a su cara de sorpresa por el bonito detalle que le dieron y con el que se mostró muy agradecido.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Luis Díaz volverá a la competencia, tras su participación con la Selección Colombia y la clasificación al Mundial, cuando el próximo sábado 13 de septiembre juegue con el Bayern Múnich ante el Hamburgo a las 11:30 AM, hora colombiana, duelo válido por la fecha 3 de la Bundesliga, en donde es posible que Lucho no sea titular y esté en el banco de suplentes, teniendo en viaje que tuvo.

