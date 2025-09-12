Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Curiosidades

“Ay mari…”, la emotiva reacción de Luis Díaz por recibir sorpresivo regalo

El futbolista del Bayern Múnich se sorprendió con el regalo que recibió.

Por Edynson Ruiz Rincon

Luis Díaz festejando con la Selección Colombia.
© Getty Images.Luis Díaz festejando con la Selección Colombia.

La Selección Colombia consiguió su clasificación al Mundial 2026, teniendo como grandes figuras a varios futbolistas, uno de ellos es Luis Díaz, atacante desequilibrante y que se ha convertido en una das las piezas más importantes del equipo, no solamente por su velocidad y gambeta, sino que por los goles que convierte.

Lucho es uno de los futbolistas más queridos por los colombianos, es por esto que recibe mucho apoyo en sus clubes, como sucede actualmente con el Bayern Múnich, pero también recibe muchas expresiones de cariño y regalos de la fanaticada, con la que le demuestran la admiración que le tienen por su talento.

En su más reciente estadía en Barranquilla con la Selección, Díaz recibió un sorpresivo y emotivo regalo, el cual fue un control para jugar videojuegos, que venía personalizado con el escudo del Bayern Múnich, pero también en la parte trasera traía el nombre de Diogo Jota, compañero de Luis en el Liverpool y que falleció hace algunos meses en un accidente de tránsito.

Publicidad
Tuvo un ataque al corazón, jugaba en la Premier y será rival de Luis Díaz en la Bundesliga

ver también

Tuvo un ataque al corazón, jugaba en la Premier y será rival de Luis Díaz en la Bundesliga

“Muy lindo, qué nivel, ay mari… qué calidad, Diogo Jota, chimba hermano, muchas gracias, divino, hasta el Bayern”, fue la reacción de Lucho, junto a su cara de sorpresa por el bonito detalle que le dieron y con el que se mostró muy agradecido.

Luis Díaz con el Bayern München. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images.

Luis Díaz con el Bayern München. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Luis Díaz volverá a la competencia, tras su participación con la Selección Colombia y la clasificación al Mundial, cuando el próximo sábado 13 de septiembre juegue con el Bayern Múnich ante el Hamburgo a las 11:30 AM, hora colombiana, duelo válido por la fecha 3 de la Bundesliga, en donde es posible que Lucho no sea titular y esté en el banco de suplentes, teniendo en viaje que tuvo.

Publicidad
Tweet placeholder

Encuesta

¿Crees que Luis Díaz fue el mejor jugador de Colombia en la Eliminatoria?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
Tuvo un ataque al corazón, jugaba en la Premier y será rival de Luis Díaz en la Bundesliga
Bundesliga

Tuvo un ataque al corazón, jugaba en la Premier y será rival de Luis Díaz en la Bundesliga

Bayern y una decisión inesperada para recibir a Díaz tras clasificar al Mundial
Mundial 2026

Bayern y una decisión inesperada para recibir a Díaz tras clasificar al Mundial

Luis Suárez fue elogiado por el Bayern Múnich, el club de Lucho Díaz
Selección Colombia

Luis Suárez fue elogiado por el Bayern Múnich, el club de Lucho Díaz

Inesperada decisión de Conmebol con James luego de ser figura en las Eliminatorias
Eliminatorias de Conmebol

Inesperada decisión de Conmebol con James luego de ser figura en las Eliminatorias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo