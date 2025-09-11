James Rodríguez volvió a ser noticia a nivel mundial gracias los clubes donde ha dejado huella. Mónaco fue el causante de todo con llamativa publicación en la que retaba a los demás equipos: “Si este señor 10 no jugó en tu equipo no podemos hablar de fútbol” y una foto celebrando.

La publicación del club francés se hizo viral rápidamente y generando respuestas de otros clubes por donde pasó el colombiano. El Bayern Múnich apareció y citó la publicación de Mónaco con un “¡Qué más pues!” y un divertido gif de James enviando un beso con la camiseta bávara.

Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez

El intercambio entre los dos clubes desató la locura en redes sociales. Minutos después se unió el Club León de México, actual equipo del volante colombiano. El cuadro mexicano fue simple, pero contundente “Entonces podemos hablar”.

El intercambio entre estos tres clubes demuestra la importancia que tiene James Rodríguez para el fútbol mundial. El Mónaco fue su plataforma de lanzamiento en Europa, el Bayern, parte de la cima de su carrera, y el León, el equipo que lo está preparando para lo que viene en el Mundial con la Selección Colombia.

El homenaje de estos grandes equipos se ha dado en medio de la locura que ha generado el ’10’, quien hizo parte de los dos colombianos presentes en el 11 ideal de las Eliminatorias Sudamericanas. James, por ahora, no ha reaccionado a las publicaciones, pero seguramente es consiente de su aporte al fútbol mundial.

