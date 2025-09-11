Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez

James Rodríguez volvió a ser noticia a nivel mundial gracias los clubes donde ha dejado huella.

Por Jhobirson Molina

Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez
Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez

James Rodríguez volvió a ser noticia a nivel mundial gracias los clubes donde ha dejado huella. Mónaco fue el causante de todo con llamativa publicación en la que retaba a los demás equipos: “Si este señor 10 no jugó en tu equipo no podemos hablar de fútbol” y una foto celebrando.

La publicación del club francés se hizo viral rápidamente y generando respuestas de otros clubes por donde pasó el colombiano. El Bayern Múnich apareció y citó la publicación de Mónaco con un “¡Qué más pues!” y un divertido gif de James enviando un beso con la camiseta bávara.

Bayern, Mónaco y León se unen en un gesto de grandeza por James Rodríguez

El intercambio entre los dos clubes desató la locura en redes sociales. Minutos después se unió el Club León de México, actual equipo del volante colombiano. El cuadro mexicano fue simple, pero contundente “Entonces podemos hablar”.

Publicidad
Tweet placeholder

El intercambio entre estos tres clubes demuestra la importancia que tiene James Rodríguez para el fútbol mundial. El Mónaco fue su plataforma de lanzamiento en Europa, el Bayern, parte de la cima de su carrera, y el León, el equipo que lo está preparando para lo que viene en el Mundial con la Selección Colombia.

El homenaje de estos grandes equipos se ha dado en medio de la locura que ha generado el ’10’, quien hizo parte de los dos colombianos presentes en el 11 ideal de las Eliminatorias Sudamericanas. James, por ahora, no ha reaccionado a las publicaciones, pero seguramente es consiente de su aporte al fútbol mundial.

Publicidad
jhobirson molina
Jhobirson Molina
Lee también
La confesión de Luis Suárez sobre James que sorprendió a todos
Selección Colombia

La confesión de Luis Suárez sobre James que sorprendió a todos

Colombianos brillan en el once ideal de las últimas fechas de Eliminatorias
Selección Colombia

Colombianos brillan en el once ideal de las últimas fechas de Eliminatorias

La lección de James ante un error de un periodista venezolano
Selección Colombia

La lección de James ante un error de un periodista venezolano

Bayern y una decisión inesperada para recibir a Díaz tras clasificar al Mundial
Mundial 2026

Bayern y una decisión inesperada para recibir a Díaz tras clasificar al Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo