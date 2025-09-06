La Selección Colombia logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026 y todo fue felicidad en Barranquilla. Los jugadores celebraron y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos, uno de ellos llegó de parte del Bayern Múnich que sorprendió a James Rodríguez y Luis Díaz.

Ambos jugadores colombianos tienen un lugar muy especial en el equipo más grande de Alemania y uno de los más importantes a nivel Mundial. James Rodríguez estuvo con ellos en su prime y ahora, Luis Díaz, se está ganando el corazón de los hinchas.

Bayern Múnich sorprendió a James Rodríguez y Luis Díaz tras clasificar al Mundial

“Estuvo bien movido el primer día para los nuestros en la fecha internacional. La buena noticia nos la dio la Selección Colombia con su clasificación al Mundial”, escribió la cuenta de Bayern Múnich en español acompañada de una imagen épica que dejó el partido.

La clasificación de Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026, dejó grandes momentos. Uno de ellos fue el primer tanto en la goleada sobre Bolivia, pues el autor fue James Rodríguez y la celebración más llamativa fue con Luis Díaz.

Bayern Múnich tomó la foto en la que Luis Díaz mira frente a frente a James Rodríguez. La publicación dejó miles de reacciones por parte de los hinchas colombianos y los alemanes, quienes tienen a los colombianos en lo más profundo del corazón.

