Bolivia reveló la lista de convocados y así alinearía para enfrentarse a la Selección Colombia

La selección de Bolivia viajará a Barranquilla para enfrentarse a la Selección Colombia por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Las selecciones de Colombia y Bolivia se enfrentarán por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial.
La selección de Bolivia reveló el listado de jugadores convocados para los próximos compromisos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El conjunto boliviano se prepara para un crucial enfrentamiento contra la Selección Colombia, que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Aunque el director técnico del equipo colombiano, Néstor Lorenzo, aún no ha hecho pública la lista de sus convocados, su rival ya tiene definidos a los futbolistas que intentarán sumar puntos en su travesía por el camino mundialista.

El director técnico de la selección de Bolivia, Óscar Villegas, llamó a los siguientes jugadores para la doble fecha de Eliminatorias:

  • Para la portería convocó a Guillermo Viscarra, Carlos Lampe y Rodrigo Banegas.
  • En la defensa estánLuis Haquín, Efraín Morales, Diego Arroyo, Marcelo Torrez, Leonardo Zabala, Yomar Rocha, Diego Medina, Lucas Macazaga, José Sagredo, Roberto Fernández.
  • Para el mediocampo fueron convocados Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Óscar López, Robson Matheus, Gabriel Villamíl, Moisés Villarroel, Darío Torrico, Miguel Terceros, Carlos Melgar, Luis Paz.
  • En el ataque están Moisés Paniagua, Carmelo Algañaraz, Enzo Monteiro, Henry Vaca, Gustavo Peredo.
La selección de Bolivia enfrentará a la Tricolor a inicios de septiembre.

Posible alineación titular de Bolivia ante la Selección Colombia

De acuerdo con lo que se conoce, el estratega del cuadro boliviano aún no ha confirmado una alineación para medirse a los cafeteros. Sin embargo, el once inicial podría estar conformado por:

Carlos Lampe; Diego Medina, Efraín Morales, Luis Haquín, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Carmelo Algañaraz, Moisés Paniagua.

Se espera que en los próximos días se confirme esta alineación y Néstor Lorenzo, por su parte, revele la convocatoria de la Selección Colombia.

